E'il prossimo grande oggetto del desiderio del calcio italiano: l'attaccante classe 2003 delha molti estimatori nel nostro Paese, nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato in particolare Milan e Torino . Dalla stima, però, bisogna passare ad un'azione concreta se si vuole affondare il colpo, e allora ecco che. Arriva direttamente dall'Argentina la conferma della prima offerta da parte del presidente Urbano Cairo: fonti sudamericane hanno confermato a Tuttosport che l'unica offerta arrivata al momento è quella del Torino,Veliz ha nel contratto in scadenza alla fine del 2025 una, cifra alla quale le pretendenti dovranno avvicinarsi maggiormente per aggiudicarselo. Il, che dopo l'arrivo di Chukwueze e la regolarizzazione degli extracomunitari provenienti dal Regno Unito, si mantiene interessato e pronto a cogliere qualsiasi occasione, maNella lista della spesa del Milan, un ulteriore attaccante sarebbe la ciliegina sulla torta, l'ultimo colpo, in linea teorica, dopoun vice Hernandez quando partirà Ballo-Touré e un terzino destro.