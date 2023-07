Il Milan si prepara a chiudere l'ottavo colpo di un mercato fin qui sensazionale. Come appreso da Calciomercato.com, grazie anche all'uscita di Ante Rebic in direzione Besiktas che ha portato un risparmio di circa 14 milioni di euro lordi, il club rossonero è a un passo dall’accordo con il Valencia per l’acquisto di Yunus Musah, centrocampista classe 2002 di nazionalità statunitense ma con passaporto italiano, vista l'infanzia trascrorsa a Castelfranco Veneto.



IL COSTO - Le parti si sono avvicinate molto nelle ultime ore, dopo una fase di stallo: la richiesta dei Murcielagos si è abbassata dai 25 milioni di euro preventivati inzialmente, l'offerta del Milan di 18 milioni è sempre rimasta tale. Trattativa dal buon esito, mancano solo gli ultimi dettagli: il Milan aveva già l'accordo con il centrocampista da circa un mese, mancava solo la chiusura con gli spagnoli che arriverà a breve.



NEL POMERIGGIO LA CHIUSURA - Nel pomeriggio ci sarà il contatto probabilmente definitivo tra i club con una conference call tra Moncada, Furlani e la dirigenza spagnola, ma la cifra dell'accordo è quella inizialmente pensata dai rossoneri: Musah sarà a Milano nella giornata di lunedì, per visite e iter burocratico.