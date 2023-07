Nella gallery vi proponiamo la situazione provvisoria e aggiornata via via di tutte le squadre della Serie A 2023-24. La situazione definitiva sarà disponibile alla fine della sessione di calciomercato estivo.

Le squadre di Serie A non possono acquistare chi vogliono, quando vogliono. Non solo per via delle limitazioni imposte dal Fair play Finanziario, ma anche perché ci sono. Intanto,in corrispondenza della sessione di mercato invernale.La lista è composta, come abbiamo detto, da massimo, di cui almeno 4; pertanto ogni squadra deve avere almeno 8 italiani. Per “cresciuti nel vivaio del club” si intende tesserati a titolo definitivo per 3 stagioni complete (o 1080 giorni) in un club tra i 15 e i 21 anni, anche con prestiti ad altre società. Per il vivaio nazionale vale la stessa regola, solo che decade l’obbligatorietà di aver trascorso questo periodo nello stesso club, a patto che si rimanga entro i confini nazionali. Gli altri 17 giocatori sono liberi. In tutto questo sono esclusi gli Under22 (cioè nati dopo il 1 Gennaio 2001), che possono essere inseriti a piacimento: solo così si può sforare il tetto dei 25, promuovendo il lancio di giocatori giovani.Ogni squadra può aggiungere degli extracomunitari, ma il loro numero è limitato in entrata nella maniera che segue. Le società che hannotesserati al 30 Giugno 2023,; chi ne ha, a patto che vi sia una, di fatto cedendone uno; infine,al termine di questa stagione,. Per vincolo sulle nazionali, si intende che abbiaNon vale, inoltre, la logica del cederne uno per comprarne uno: