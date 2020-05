Vorrei essere Hercule Poirot o Sherlock Holmes per capire ,dopo attente indagini,Il candidato numero uno dovrebbe essere, ma dalla proprietà continuano a smentire ogni tipo di accordo vincolante.L’ipotesi di situazione ancora magmatica viene suffragata da coloro che sostengono cheCome se tirasse per la giacca i dirigenti del Milan invitandoli a chiudere la questione il più presto possibile.che hanno spinto Paolo Maldini a una durissima reazione:come pare molto probabile che, in ogni caso, la prossima guida tecnica sia straniera. Nonostante la proprietà da sempre abbia fortemente negato ogni firma tra le parti, i rumors di un suo quasi certo arrivo a Milano, con, non si sono mai placati. Il quotidiano spagnolo AS anche qualche giorno fa, lo dava per certo come prossimo allenatore rossonero. La tedesca Bild, quando informa di, interpreta questa scelta come un deciso avvicinamento del manager tedesco alla panchina del Milan.Che comunque l’allenatore ex Lipsia non sia mosso con avvedutezza, alla vigilia di una possibile ripresa del campionato, appare evidente vista. Visto poi l’esito della ultima partita contro il Genoa, nefasto a livello di risultato e soprattutto di prestazione, esito figlio anche della durissima intervista di Boban nei confronti del Club,Insomma il rischio che la situazione possa deflagare, dopo questi momenti burrascosi, è alto, molto alto.Quindi a movimentare queste ore sono solo gli spifferi, le presunte verità, le indiscrezioni più o meno credibili.Si mormora anche di unUna irritazione che potrebbe percuotersi sulle sue decisioni future.I tifosi rispondono, quasi un plebiscito, dando ragione al Capitano, 81 per cento. Quando vengono lanciati i sondaggi, significa che la situazione appare molto confusa. Allora solo un augurio al caro Milan. Speriamo di essere alla fine di un lunghissimo periodo di divisioni e di agitazioni, che ha portato agli scarni risultati delle ultime stagioni. Da luglio si deve cambiare. La misura è colma, anzi l’acqua è già fuori dal secchio rossonero da troppo tempo ormai !