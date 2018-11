Il Coni ha reso nota la decisione del Collegio di Garanzia sul caso del Foggia e sui ricorsi presentati dal club pugliese: la Seconda Sezione presieduta dal prof. Attilio Zimatore, si legge, ha respinto il ricorso presentato da Fedele Sannella (resta l'inibizione di tre anni "per aver impiegato, nell’attività gestionale e sportiva del Foggia Calcio s.r.l., somme derivanti dalla commissione di attività illecite"), ma accolto quello di Francesco Domenico Sannella annullando l'inibizione di un anno inflittagli per "la responsabilità del ricorrente per non aver controllato le vicende contabili della Società Foggia Calcio S.r.l.". Accolto anche il ricorso presentato dalla società relativo agli 8 punti di penalizzazione: il caso viene rinviato alla CFA della Figc, che dovrà riformulare la penalizzazione dopo il cambio di format della Serie B, passata a 19 squadre.