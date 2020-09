L'esame di italiano che Luis Suarez deve sostenere in questi giorni per poter inoltrare al Viminale le pratiche per ottenere la cittadinanza italiana e poter così ultimare il suo trasferimento alla Juventus sta tenendo col fiato sospeso i tifosi. Oggi sono fioccati su Twitter diversi messaggi sul tema, dai toni diversi. C'è chi manifesta uno stato di ansia "che neanche per i miei esami", chi ironizza sull'andamento dell'esame proponendo i film di Pierino con Alvaro Vitali o invocando domande su inno della Juve e 5 maggio 2002, oppure chi fa ironia su altri personaggi come Insigne o i politici italiani (partecipa a quest'ultimo coro pure l'esponente di Forza Italia Daniele Capezzone). Insomma, chi più ne ha più ne metta: mai un esame di lingua di grado B1 è stato così al centro dell'attenzione del mondo del calcio!

GUARDA LA GALLERY SU ILBIANCONERO.COM