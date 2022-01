In queste ore si sta svolgendo un Consiglio di Lega straordinario, convocato da remoto per esaminare la situazione dopo i tanti casi di Covid di questi giorni e la scelta delle ASL di vietare la trasferta ad alcune squadre. La direzione verso la quale si sta andando, però, è lo svolgimento regolare non solo del turno di campionato, ma anche di ogni singola partita. Domani, quindi, assisteremo ad almeno quattro partite con una squadra in campo e una che non si presenterà.