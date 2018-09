Una deroga per Davide Astori. Secondo quanto riferisce il Corriere Fiorentino, in seguito a un contatto tra il presidente della Fiorentina Cognigni, il numero uno della Lega Gaetano Miccichè si sarebbe convinto a concedere alla società viola la possibilità di utilizzare una fascia da capitano personalizzata con le iniziali di Astori e il suo numero 13.



UFFICIALITA' - La decisione sarà ufficializzata in occasione dell'assemblea di Lega in programma a Milano mercoledì. Dopo le parole di Biraghi e Ceccherini, che nei giorni scorsi avevano dichiarato di essere pronti a pagare eventuali multe, il presidente viola Cognigni ha ribadito a Miccichè che la fascia ha un valore simbolico e non contiene messaggi che potrebbero minare la sensibilità di qualcuno. Non resta che vedere quale sarà la reazione degli altri dirigenti. Nelle ultime ore, l'amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta si è espresso proprio sul tema, auspicandosi uniformità: "Massimo rispetto per il sentimento, è giusto che ci sia, però c'è un regolamento".