Il Milan ha presentato il suo piano alla Juve: scambio alla pari tra Leonardo Bonucci e Mattia Caldara, con affondo su Gonzalo Higuain attraverso un prestito molto oneroso con diritto di riscatto dal sapor di obbligo. I bianconeri hanno preso tempo: volendo maggiori garanzie sul passaggio a titolo definitivo in futuro del Pipita in rossonero, valutando ancora in maniera diversa i cartellini di Bonucci e Caldara, aspettando le nuove mosse del Chelsea nel summit di oggi in Costa Azzurra. Intanto affinché ogni casella possa andare al proprio posto, c'è però bisogno che il Milan trovi anche l'accordo economico con Higuain: una missione tutt'altro che semplice. Anzi, i segnali emersi dai contatti delle scorse ore sono piuttosto negativi.

LA SITUAZIONE – Higuain ha espresso la propria disponibilità al trasferimento, ma ha posto condizioni che in questo momento il Milan non sembra disposto ad esaudire. Chiare le pretese del Pipita, che pure non sembra gradire troppo l'ipotesi del prestito senza a sua volta avere certezze sul riscatto: contratto lungo (quattro o cinque anni) a 8 milioni netti a stagione più bonus. Troppo per un club come il Milan che deve guardare anche e soprattutto al bilancio, non soltanto ai nuovi equilibri del campo. E la distanza per il momento è ampia tra domanda e offerta, ballano almeno 2 milioni netti a stagione. C'è da lavorare insomma, giocando contro il tempo e contro la concorrenza. Su una strada che appare ancora decisamente in salita.



@NIcolaBalice