La torcia non si è ancora estinta. Restano dei crepitii, poco più. Luka Modric e l’Inter, un fuoco ancora vivo, seppur a fatica. Manca poco, oramai, pochissimo. Poi si metterà un punto alla vicenda che ha tenuto banco nelle ultime settimane di mercato. Le prossime ore saranno, per forza di cose, decisive.



CONTATTO - Il Real è rientrato a Madrid dopo la sfortunata trasferta a Tallin per la Supercoppa Europea. Nella giornata di oggi sono proseguiti i contatti tra l’entoruage dell'ex Tottenham e la dirigenza dei Blancos. Muro contro muro: da una parte la volontà di Modric di cambiare aria, dall’altra la chiusura totale dei madrileni. Dialoghi, discorsi che oramai vanno avanti da giorni, senza però trovare sbocchi concreti. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com nel tardo pomeriggio c’è stato un contatto diretto tra Vlado Lemic, agente del croato, e Florentino Perez. La richiesta di liberare Modric, nuovamente esplicitata, ha però trovato di fronte l’ennesimo no. Non basta il gentleman agreement, Perez non vuole a nessun costo lasciare andare il nativo di Zara.



L'ULTIMA SPERANZA - Una chiusura che potrebbe essere quella definitiva. A 24 ore dalla chiusura del mercato il tempo oramai stringe, avanza inesorabilmente verso una conclusione temuta ma oramai attesa in casa Inter. Resta una speranza, minima ma reale, legata alla forte volontà del classe '85. Modric si comporterà da professionista esemplare, come ha fatto in ogni singolo allenamento da quando è rientrato a Valdebebas. Ma proverà fino all’ultimo a convincere il presidente Perez: vuole una nuova sfida, vuole l'Inter. I nerazzurri non possono far altro che attendere, consci che ogni ora che passa il sogno diviene miraggio. Non sono da escludere colpi di scena dell’ultimo secondo, ma Luka Modric e l'lnter sono sempre più lontani.