Se queda. Con il passare delle ore salgono le chance di vedere Luka Modric con la maglia del Real Madrid anche il prossimo anno. L'Inter, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, aspetterà fino all'ultimo, nella speranza che Florentino Perez possa accettare la richiesta del croato di partire e di vestire il nerazzurro, ma da Madrid non arrivano segnali incoraggianti. L'ex Tottenham, escluso dalla formazione titolare per un lieve fastidio muscolare, entrato poi in campo dal 57' al posto di Asensio, secondo La Casa Blanca non si muove, a confermarlo Emilio Butragueno, che si occupa dei rapporti istituzionali delle merengues: "Non esiste un caso Modric, lui è felice di proseguire la sua carriera al Real Madrid". Caso chiuso? Lo sarà solo venerdì alle 20, quando chiuderà il mercato. Perché gli agenti di Modric non hanno nessuna intenzione di gettare la spugna.