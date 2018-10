Nessuno come Suso in Europa.Un inizio di stagione, corroborato anche da 3 gol, che ha confermato l'importanza dello spagnolo per Gattuso. Jesus però è solo sesto nella graduatoria rossonera riferita agli stipendi dietro Higuain, Donnarumma, Bakayoko, Biglia e Romagnoli. Ecco perché nelle intenzioni del suo entourage c'è la volontà di ritoccare verso l'alto l'attuale ingaggio da 3 milioni di euro a stagione.- Come già anticipato nei giorni scorsi ( leggi qui ),Questo perché le prestazione del folletto di Cadice hanno elevato il valore sul mercato e il Milan non vuole vedersi costretto a perdere un suo gioiello a un prezzo basso in relazioni a quelle che sono le attuali valutazioni in giro per l'Europa.per trovare una quadratura dal cerchio tra la richiesta del giocatore di veder migliorata la propria situazione economica e quelle del club di via Aldo Rossi che su Suso ha intenzione di puntare anche nel futuro.I blues stanno seguendo con grande attenzione la maturazione tecnica del numero 8 rossonero,. Ma c'è dell'altro: secondo quanto appreso da calciomercato.com, uLe parti si aggiorneranno nei prossimi giorni, in agenda c'è la possibile cessione di Davide Zappacosta (che fa parte della scuderia del noto agente) ma anche questa idea sempre più viva che riguarda l'attaccante nativo di Cadice.