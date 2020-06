Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato oggi in conferenza stampa: "La scuola? A settembre si tornerà alla didattica in presenza. Dobbiamo ripristinare la normalità. Tutti i sindaci d'Italia possono diventare commissari straordinari per realizzare opere di edilizia scolastica. Potranno partire subito, ci aspettiamo aule rinnovate"