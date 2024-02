Juventus, da Miretti a Barrenechea: i giovani come pedine di scambio

La Juventus si prepara a un mercato, quello estivo, che dovrà essere allo stesso tempo sia creativo che incisivo. Giuntoli sa che alla squadra servono almeno 2/3 rinforzi di livello. Considerando che un occhio va sempre al bilancio ecco che i giovani talenti bianconeri possono diventare delle risorse anche economiche e non solo tecniche.Enzo Barrenechea sta facendo grandi cose al Frosinone. Il classe 2001 tornerà alla Juve al termine della stagione ma potrebbe non disfare le valige: piace al Genoa.La Juve continua a parlare con l’Atalanta per Teun Koopmeiners, il grande obiettivo per giugno. E attenzione al nome di Fabio Miretti come possibile contropartita con la formula del prestito: il centrocampista piace alla Dea e ha bisogno di giocare con più continuità.Attenzione anche al possibile asse con il Bologna: piace molto Ferguson e per arrivarci la Juve è pronta a sacrificare Nicolussi Caviglia, centrocampista gradito alla formazione emiliana.