: insistere con Conte avrebbe, nella migliore delle ipotesi, tenuto in animazione sospesa un governo saldato con lo spago e perciò inadeguato e impotente riguardo a Recovery, vaccini, sostegni a lavoro e reddito.: elezioni anticipate qui e ora, cioè 4/5 mesi, questi i tempi, di paese governato al minimo, di paese senza chi decide e fa su pandemia, vaccinazione, miliardi Ue, ristori, posti di lavoro.Mario Draghi per un governo non dei partiti, un governo che il Presidente della Repubblica offre ai partiti perché gli consentano di operare. Draghi, cioè l'ultima e la carta più alta, l'estrema riserva. Bocciare Draghi, dire no a Draghi è dire no all'Europa. Il no a Draghi è una forma di Italexit. Berlusconi dirà sì a Draghi. Meloni quasi sicuramente dirà no a Draghi. Salvini non è detto che dica no, deve trovare un suo modo per dire sì, un modo che non sia quello del Pd, di Renzi e dei più di M5S. Per quel che conta,Per quel che ancor meno conta, giorni fa avevamo segnalato come metterla "o Conte o elezioni" apriva la strada al né Conte né elezioni.Ogni tre giorni in Italia un uomo viene ucciso dalla moglie o fidanzata o compagna. Accoltellato, sgozzato, bruciato, strangolato, fatto a pezzi, gettato nel cassonetto o in un burrone. E queste mogli o compagne assassine spesso uccidono anche i figli. Intollerabile! Pazzesco! Roba da pena di morte! Donne per natura pericolose e da rendere inoffensive! Subito! Con ogni mezzo! Tranquilli, sereni: ogni tre giorni è solamente una donna quella che viene uccisa dal marito, fidanzato, compagno. Accoltellata, sgozzata, bruciata, fatta a pezzi, gettata in un cassonetto o in burrone. Spesso insieme ai figli. Ecco, succede, sono uomini, mariti, fidanzati, compagni, maschi che sbagliano, magari un raptus, che vuoi farci...Basta capirsi: dai governanti (non dai medici e scienziati) arriva la frase che vuole essere rassicurante e impegnativa e cioè "per ottobre vaccinato 70% italiani". Il che vuol dire, a tradurre almeno un po' in lingua della realtà, che l'estate da vaccinati non ci sarà se non per gli ottantenni. Tutti gli altri non vivranno l'estate 2021 da vaccinati. Vaccinati a tutti gli effetti si è almeno un mese dopo la seconda dose. Gli ottantenni (4,5 milioni) saranno alla vaccinazione da marzo a maggio. Quindi ottantenni vaccinati a tutti gli effetti da aprile a giugno. Per la popolazione dai 65 agli 80 anni (circa 14 milioni) prima dose tra fine maggio e fine luglio, seconda dose tra fine giugno e fine agosto. Quindi vaccinati a tutti gli effetti, cioè in condizione di immunità vaccinale, tra fine luglio e fine settembre. Perché doppia dose? Perché Astrazeneca non sarà per chi ha 65-80 anni e altri vaccini monodose non saranno disponibili prima di piena estate.Cosa era vivere questa estate da vaccinati? Non la patente per far tutto come pandemia non ci fosse (per questo bastano e avanzano i comportamenti già oggi di molti e comunque troppi). Era il foglio rosa per vivere una vita non amputata nel mondo reale.Istat, preconsuntivo demografico 2020: circa 700 mila morti, circa 400 mila nati. Differenza tra morte e vita trecentomila unità. Differenza che per trovarne un'altra simile occorre risalire all'anno 1918, quello della pandemia detta Spagnola. Nei cinque anni precedenti il 2020 mortalità media in Italia inferiore a quella 2020 di circa 200 unità al giorno (per l'esattezza 223). Duecento e passa al giorno per dieci mesi fa circa 70 mila. Settantamila come i morti di Covid da marzo a dicembre. E ancora c'è chi rumina: Covid? Non esiste...