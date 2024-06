X @ADeLaurentiis

Conte al Napoli: la presentazione a Palazzo Reale

9 minuti fa



Conto alla rovescia per la presentazione ufficiale di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. L'appuntamento è fissato alle ore 15.15 di mercoledì 26 giugno nel Teatro di Corte a Palazzo Reale.

L'inizio del ritiro pre-campionato a Dimaro in Trentino è previsto giovedì 11 luglio, la squadra azzurra si radunerà un paio di giorni prima a Castel Volturno.



Antonio Conte arriva un anno dopo il divorzio tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l'allenatore Luciano Spalletti, campione d'Italia 2022/2023. Nell'ultima stagione sulla panchina del Napoli si sono alternati Rudi Garcia, Water Mazzarri e Francesco Calzona. Quest'ultimo è attualmente impegnato alla fase finale di Euro 2024 con la Slovacchia, che oggi ha battuto 1-0 il Belgio di Lukaku.