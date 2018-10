L’annuncio dell’esonero di Julen Lopetegui e quello del suo successore alla guida del Real Madrid: accadrà tutto oggi pomeriggio, dopo il rovinoso 5-1 con cui il Barcellona ha liquidato i Blancos nel Clasico. C’è solo un nome per la panchina dei Galacticos, ed è quello di Antonio Conte, con cui i contatti erano stati avviati già un mese fa. La firma del tecnico salentino appare ormai quasi una formalità e il tam tam di voci provenienti dalla Spagna ha fatto scatenare anche gli scommettitori italiani: la gestione rischio Sisal Matchpoint, spiega Agipronews, ha dovuto sospendere la giocata sul prossimo allenatore del Real, proprio a causa delle numerosissime giocate arrivate in favore di Conte nelle ultime 24 ore. Un “rush” di puntate che ha portato l’ex allenatore della Juve al 60% delle preferenze e causato lo stop alle scommesse. Conte, comunque, era il favorito numero uno in quota, dato a 2,25 prima della chiusura odierna.