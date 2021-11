Reduce dalla sconfitta per 3-0 in casa contro il Manchester United che ha sancito l'esonero del tecnico portoghese, la squadra inglese gioca giovedì sera colin Conference League ancora al New White Hart Lane, mentre domenica pomeriggio è impegnata in campionato sul campo dell'Poi a gennaio riaprirà il mercato e Fabio, che ora teme la beffa dagli ex bianconeri Conte e Paratici. Tutti e tre i giocatori in questione hanno delle situazioni contrattuali favorevoli per gli acquirenti: il 25enne centrocampista ivoriano del Milan è in scadenza di contratto a fine stagione, il 29enne difensore olandese dell'Inter e il 21enne attaccante serbo della Fiorentina a giugno 2023.