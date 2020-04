Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, è intervenuto nell'informativa alla Camera: "Stiamo affrontando un'emergenza senza precedenti. Il governo ha sempre compreso la gravità del momento: c'è stato bilanciamento di tutti gli interessi. Misure? C'è stata ampia discussione con i membri del governo, anche il parlamento è stato informato costantemente. Quello messo in campo è un modo per far ripartire al meglio l'economia senza arresti in futuro. Non possiamo permetterci che gli sforzi compiuti risultino vani per imprudenze. Passare al 'riapriamo tutto' rischierebbe di compromettere questi sforzi. Al termine delle due settimane (post 4 maggio, ndr), avremo un quadro più chiaro e potremo procedere per un allentamento ulteriore delle misure. Non ci sarà un piano rimesso a iniziative improvvide di singoli enti locali, ma basato su rilevazioni scientifiche. Iniziative che comportino misure meno restrittive non sono possibili, perché in contrasto con le norme nazionali. Sono da considerarsi illegittime".