Non ci sarà alcun ritorno di Antonio Conte alla Juventus in questa estate. Come racconta La Repubblica, infatti, l'allenatore a fine Europa League deciderà cosa fare con l'Inter ma a prescindere sul suo nome vige un veto di Agnelli per non riprenderlo dopo la rottura con dimissioni degli anni scorsi. Conte e la Juve sono lontani, non sarà lui l'erede dell'esonerato Maurizio Sarri.