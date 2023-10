si racconta, senza filtri. L'ex allenatore di Juventus, Inter e Nazionale, ospite di Francesca Fagnani a Belve (integrale in onda su Rai 2 domani, martedì 17 ottobre) non si nasconde e risponde a tutte le domande della giornalista, tra cui anche una sulla possibilità di allenare(al quale è stato vicino nei giorni scorsi) e: "Se mi piacerebbe? Sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza". Perché non si è concretizzato nulla con gli azzurri? Conte, nelle anticipazioni della puntata, spiega: "".- Conte rivela poi l'addio più sofferto in carriera: ". Quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi... Decisi di andar via".- Il tecnico salentino non si nasconde anche sul caso del broker, che tra gli altri ha truffato pure Conte: "Mi è sembrato strano, tutto quello che è accaduto nel momento in cui è tornato in Italia, tutta questa libertà che gli è stata data. Era chiaro che aveva truffato tantissime persone. Ci sarebbe voluta molta più attenzione e io penso che ci sia stato un po’ di lassismo da questo punto di vista. Riuscito a recuperare qualcosa? Una parte, l'altra vedremo cosa accadrà".ha lasciato l'Italia per prendere le redini della nazionale dell'. Al suo posto Conte cosa avrebbe fatto? "Non voglio entrare nella sua vicenda ma le posso dire che stando ai giornali l’Arabia avrebbe fatto un’offerta a Mancini come ad altri e mi ci metto anche io.".- Conte racconta anche una lite con José, a cui una volta l'ex tecnico della Nazionale disse in tono minaccioso: "Vediamoci nel mio ufficio". A domanda di Fagnani, ha completato: "Io vengo dalla strada, non se lo dimentichi mai".- Conte scherza infine sull'atteggiamento controllante con i giocatori delle sue squadre e in particolare sulle sue 'istruzioni' sui rapporti sessuali in periodo di competizione, di breve durata e con minor sforzo possibile. "Avendo un trascorso da calciatore ho esperienze pratiche che posso trasferire. Uno non può mettere dei limiti o proibire alcune situazioni, però sicuramente nell’imminenza della partita il consiglio è fare minimo sforzo possibile.".