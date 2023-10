L'attuale ds del Venezia Filippo Antonelli ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, svelando alcuni dettagli riguardo la scoperta di Carlos Augusto, che fu lui a portare a Monza. Nelle sue dichiarazioni, spazio anche ad alcune rivelazioni sulla volontà di Roberto Mancini di portarlo in Nazionale. Queste le sue dichiarazioni:



C'ERA ANCHE LA ROMA - "Un amico mi indirizzò sul Corinthians. Appena vidi qualcosa di Carlos, iniziai a cercare informazioni sul suo cartellino. E infatti scoprii che piaceva ad alcuni club italiani, tra cui la Roma. Telefonai a Petrachi, allora direttore sportivo della Roma e lui mi disse che essendo extracomunitario, per loro non c’era posto. Da lì iniziai a seguirlo con più continuità nei mesi successivi, alla ripresa dei campionati. Una, due, tre partite, alla quarta ho iniziato a fare le prime telefonate per capire come riuscire a prenderlo per il 2020-21. A fine stagione, infatti, centrammo la promozione in B”.



MANCINI LO VOLEVA IN NAZIONALE - "​L’anno scorso Mancini provò a convocarlo in azzurro, ma lui disse di no. ‘Voglio esordire con il Brasile’, mi svelò. E alla fine è stato convocato. Non ha ancora debuttato, certo, ma sono sicuro che lo farà presto. Quel “no” è il manifesto della sua determinazione, della sua fame, di una grande voglia di arrivare in alto. Quando gli illustrai il progetto che avevamo accettò subito. Alcuni quando sentono nominare la Serie B cambiano espressione, Carlos aveva il fuoco negli occhi”