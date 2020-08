È accaduto in passato e potrebbe succedere ancora: Conte ha abituato i propri tifosi ai successi immediati, conseguiti al primo anno al comando su una panchina. È accaduto alla Juve e al Chelsea, adesso potrebbe verificarsi anche all'Inter, ma questa volta in Europa e non in ambito nazionale. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il “serial winner” è metodico, sempre concentrato, attento ai dettagli. La determinazione lo porta sempre oltre, le capacità fuori dal comune gli permettono di tenere la serie aperta. Antonio Conte può proseguire il filotto di stagioni vincenti: Juve, Chelsea e adesso Inter. Il Siviglia è avvisato, il Siviglia è un file da recuperare: sei anni fa il tecnico mancò la finale con gli andalusi, in casa a Torino, uscendo in semifinale con il Benfica. Ora senza distrazioni di scudetti o record di punti, li raggiunge al Colonia. Prima finale europea: arriva al quarto tentativo europeo (due con la Juve, uno coi Blues). Guida una squadra in crescendo, quasi esuberante nella forma. Teleguida i suoi per 90’, fino a mimare il colpo di testa d’ D’Ambrosio, fino a accennare in prima persona un po’ di pressing”.