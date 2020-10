L'Italia è pronta ad affrontare la seconda ondata di contagi da coronavirus. Il premier Giuseppe Conte ha presentato in conferenza stampa le nuove misure che il governo ha preparato per contrastare l'avanzata del virus. Confermato lo stop alle attività sportive dilettantistiche, vietato anche lo sport di contatto - come il calcetto - a livello amatoriale. Consentita invece l'attività sportiva professionistica.



