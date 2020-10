Continua a far discutere Juventus-Napoli, la partita dello scorso 4 ottobre che non si è mai disputata. Il giudice sportivo ha deciso per il 3-0 a tavolino a favore dei bianconeri, una sentenza che non è andata giù a Vincenzo De Luca. Il governatore della Campania, ospite di Fabio Fazio su Rai3, ha così commentato la vicenda: "E’ stato un altro esempio dell’Italia del mezzo metro. L’Italia che non decide. Hanno creato una situazione di confusione. Il protocollo dovrebbe essere prevalente su disposizioni sanitarie del Ministero della salute? Queste sono cose da circo. L’Asl ha fatto il proprio dovere, riservando ai giocatori del Napoli il trattamento riservato a ogni cittadino in Campania".



SULLA SENTENZA - "3-0 a tavolino per la Juve? Sentenza limpida come una scodella di bagna cauda".