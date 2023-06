Antonio Conte, ex allenatore del Tottenham accostato a Juventus e Roma, è stato premiato al Timone d'Oro ad Arezzo e in conferenza stampa ha parlato del suo futuro: "Io ho sempre voglia di allenare, la mia passione non tramonta mai. Se dovesse accadere potrei davvero pensare di non fare più questo lavoro. Ad ogni modo non devo per forza cercare una panchina in maniera spasmodica, se dovessero capitare proposte serie e importanti, che mi diano stimoli, allora le prenderei in considerazione", riporta Sportface.it.