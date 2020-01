Conte prepara il terreno, spedisce segnali alla sua Inter, che presto potrebbe mutare - anche definitivamente - in favore del nuovo acquisto. Quel Christian Eriksen che i nerazzurri hanno presentato alla Scala, come un gran maestro d’orchestra, perché toccherà a lui scandire i tempi e dettare il gioco dell’Inter che vuole insidiare lo scudetto alla Juventus. Da 3-5-2 a 3-4-1-2, i nerazzurri cambiano pelle, si riadattano, sono fluidi, anche se occorrerà tempo per sistemare i nuovi meccanismi.



CONTE CAMBIA L'INTER - Sanchez inciampa nel presente, Eriksen morde il futuro. Il cileno galleggia a fatica in un ruolo non suo, la squadra lo cerca ma lui non trova le misure. Il danese, entrato nel secondo tempo, sembra invece muoversi nel giardino di casa, si abbassa e si alza con i tempi giusti, agisce da finta mezzala per poi tagliare il campo e farsi trovare in zona centrale per esplodere il tiro. Conte studia le nuove mosse, prepara l’Inter al cambio e accoglie Eriksen con un bel sospiro di sollievo. Era ciò che serviva e anche per questo si può pensare per la prima volta a un nuovo modulo.