Conte, che futuro? Tutte le opzioni sul tavolo e la richiesta economica

Che futuro per? La domanda è lecita perché terminato, anche a suo dire, l'anno sabbatico che si era preso dopo l'esperienza al Tottenham l'allenatore salentino vuole tornare in panchina. La, suo grande sogno, non tornerà neanche stavolta a bussare alla sua porta e allora dove potrà allenare l'ex-Juve e Inter?Per capire dove potrà andare si deve partire da una riflessione: Conte non è un allenatore qualunque e chiede un ingaggio molto alto, possibilmente daFinora nessuno è arrivato ad offrirgli quella cifra e, per questo, tanti scenari restano aperti davanti a lui.

Secondo Repubblica ilnon lo ha convinto e l'offerta di De Laurentiis è arrivata al massimo a 8 milioni bonus compresi. Ilcambierà allenatore ed è una piazza a lui gradita, ma sta indirizzandosi su profili più "giochisti" di lui. La pistanon è tramontata del tutto, anche se non è mai stata così concreta e allora rimangono vive le opzioni, sua squadra preferita in Premier League e ilche con la proprietà araba vuole un allenatore di spessore per lanciare l'assalto al titolo.