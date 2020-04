Il Presidente del ConsiglioConte non ci sta e, che avevano contestato i suoi attacchi in occasione del discorso alla nazione di venerdì scorso: ". Palazzo Chigi non ha mai chiesto che la conferenza stampa venisse trasmessa a reti unificate; e infatti è stata trasmessa solo da alcuni canali tv e solo per una parte e non interamente. Sin dall'inizio del primo mandato del presidente del Consiglio Conte, dal giugno 2018, Palazzo Chigi trasmette il segnale audio video in Hd mettendolo a disposizione di tutti e di tutte le reti televisive, le quali liberamente decidono se e cosa mandare in onda sui propri canali. Lo stesso è avvenuto in occasione delle dichiarazioni alla stampa di sabato 21 marzo (per le quali alcuni hanno parlato, del tutto impropriamente, di 'diretta Facebook') e dellaIn particolare il 10 aprile il presidente del Consiglio ha tenuto una conferenza stampa, come tante altre volte avvenuto in queste settimane. E, compromettendo il 'senso di comunità', fondamentale soprattutto in questa fase di emergenza. In conclusione, anche questa volta non c'è stata richiesta, da parte della Presidenza del Consiglio, di trasmettere un discorso alla nazione a reti unificate".Conte ha poi risposto anche a chi, come il direttore del TG La7, aveva dichiarato che non avrebbe mandato in onda la conferenza stampa se avesse avuto che al suo interno ci sarebbero stati attacchi diretti agli esponenti dell'opposizione.. Questi ultimi sono anche liberi di sostenere la singolare opinione secondo cui il presidente del Consiglio non dovrebbe smentire fake news e calunnie nel corso di una conferenza stampa rivolta al Paese, né dovrebbe parlare di un tema rilevante e di interesse generale come il Mes. Facciamo notare, infine, che Conte non avrebbe potuto evitare di affrontare il tema del Mes e chiarire le relative fakenews veicolate dell'opposizione, visto che questo tema è poi stato oggetto delle domande poste dai giornalisti. A conferma del fatto che si tratta di argomento di interesse generale" .al premier Conte dopo il messaggio indirettamente rivolto a lui nella nota ufficiale di Palazzo Chigi: “. Al presidente del consiglio si danno tutti gli elementi per rivolgersi al paese ed è giusto ascoltare le notizie, ma non le polemiche politiche. C’è stato un rapporto di forza mediatica non accettabile".