Terzo tra le tendenze di Twitter, un commento diventato virale in breve tempo. Ha fatto il giro della rete il discorso di, direttore di TG La7, che ieri sera ha detto la sua sulle parole di Giuseppe Conte. Il Premier, infatti, aveva criticato poco prima: "Un attacco personale alle due figure dell'opposizione a reti unificate" ha commentato Mentana. "E' una materia che evidentemente resta e resterà molto dura. Se possiamo dire, l'avremmo evitata e se l'avessimo saputo non avremmo mandato in onda quella parte della conferenza stampa. Ci aspettavamo un decreto e parole importanti sull'Eurogruppo e sulla task force, il resto è polemica politica".