Rosario Fiorello, su Twitter, commenta la proposta di Matteo Salvini di aprire le chiese per Pasqua: “Secondo il mio parere, riaprire le chiese a Pasqua potrebbe essere un errore. Non credo che Dio accetti le preghiere solo da chi va in chiesa. Se sono credente e sono fedele posso pregare anche in bagno, cucina o salotto. Non c’è bisogno di mettersi eleganti e andare in chiesa”.



Ricordiamo che ieri, nel corso di un’intervista a Sky Tg24, il leader della Lega aveva detto: “Sostengo la richieste di coloro che dicono di poter entrare in chiesa, seppur ordinatamente, con le distanze di sicurezza, per la Messa di Pasqua, magari un po’ alla volta, in quattro o cinque. C’è un appello promosso da Tempi ai vescovi italiani:, rispettando le distanze, in numero limitato, la santa di Pasqua per milioni di italiani può essere un momento di speranza”.