Inter ko contro il Manchester United in ICC, il tecnico nerazzurro Antonio Conte amareggiato in conferenza stampa commenta la sconfitta e non risparmia una critica a Ivan Perisic.



PERISIC - “Stiamo lavorando, ma le risposte di Perisic non sono positive. Non penso sia adatto per fare il ruolo che gli chiedo (esterno sinistro a tutta fascia, ndr). Quindi l’unico posto in cui può giocare in questo momento è quello di attaccante”.



DALBERT - “In compenso ho visto bene Dalbert, che ha giocato una partita con grande applicazione”.



PARTITA - “Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire in queste partite, sarà così per tutto il precampionato, sarà difficile per tanti motivi. C’è da apprezzare la volontà che i ragazzi hanno messo in campo, la voglia di lottare. Certo, abbiamo tanto da migliorare, sotto tutti i punti di vista, nella gestione della palla, nella pressione alta: l’avevamo preparata, poi il gran caldo… Veniamo da giorni di lavoro intenso. Però non possiamo pensare di giocare solo amichevoli e non allenarci. C’è da lavorare tanto, cercheremo di farlo”.



LUKAKU - “Sapete quello che penso di Lukaku, l’ho detto ieri. Ma penso che al momento non sia corretto parlare di lui perché è un giocatore dello United, e penso che non sia corretto nemmeno nei confronti dei miei giocatori. Da una parte c’è la mia speranza, dall’altra vedremo cosa il club riuscirà a fare“.