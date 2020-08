: le famose dichiarazioni dirompenti, dopo la vittoria contro l'Atalanta, le avrebbe fatte per dare una scossa all'ambiente. Ma la talpa e l'assenza di "protezione" che c'entrano con le motivazioni ai calciatori? A meno di non volerci vedere un:. Con l'aggiunta di un'altra frase improbabile: "Devo pensare anche alla mia famiglia", un sentito ringraziamento a tutti per il "bellissimo anno", ma "certe situazioni non mi sono piaciute, con tutto il rispetto e bisogna capire se c'è la voglia di tutti di non passare un'altra annata in questa maniera". Insommaraggiunta nel secondo torneo europeo. Mentre i bianconeri sono in fase calante, con la necessità di cambiamenti robusti nella rosa e soprattutto di ritrovare identità e fiducia nei propri mezzi, i nerazzurri hanno, finalmente dopo molti anni, acquisito una fisionomia. Insomma, è stato fatto un buon lavoro. Al di là delle questioni contrattuali o di alcune antipatie (in quale società, in quale azienda, in quale compagine regna l'armonia assoluta?) avrebbe sensoNon crediamo che bastino una "talpa" e un carattere notoriamente "difficile" a buttar via "un bel bambino, con poca acqua sporca",E poi: non c'è rosa senza spine.