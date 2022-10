"Il mio contratto? Ora non è importante, non è una priorità. Dovrò parlare con il club e allora troveremo la soluzione migliore per tutti". Parole di qualche giorno fa di Antonio Conte, che alla domanda sul rinnovo del suo contratto con il Tottenham ha preferito prendere tempo. Non è un'urgenza, non è il primo pensiero del tecnico, che in questo momento della stagione preferisce concentrarsi sul campo. Presto, però, verrà il momento dell'incontro con Fabio Paratici e Daniel Levy, probabilmente durante la sosta dei campionati per il Mondiale.



FATTORE KANE - Sul tavolo la dirigenza degli Spurs metterà un contratto da circa 20 milioni di euro a stagione, questo il piano per proseguire il percorso insieme all'ex allenatore di Inter e Juventus, che però oltre a uno stipendio da top chiede anche altre garanzie. Una in particolare: la permanenza di Harry Kane. L'attaccante inglese è indicato come obiettivo del Bayern Monaco per la prossima estate, il calciatore perfetto per prendere il posto di Lewandowski. Se così fosse, si complicherebbe in maniera probabilmente definitiva la permanenza di Conte. Che vuole migliorare e vincere al Tottenham, con il suo capitano al suo fianco.