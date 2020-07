Antonio Conte vuole gente subito pronta all'uso e su questo aspetto andrà trovata un'intesa con l'area tecnica che guarda al presente, ma anche al futuro a lungo termine. Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter non pensa minimamente al divorzio e neppure Conte, ma è indubbio che la programmazione del 2020-21 andrà fatta con attenzione per evitare le frizioni che da luglio scorso in poi non sono mancate e certo non hanno portato serenità nell'ambiente.