Il Tottenham è al lavoro per blindare Antonio Conte. L'allenatore italiano è in scadenza di contratto al termine di questa stagione. Il club inglese gli ha offerto un rinnovo fino a giugno 2025 con un aumento d'ingaggio da 15 a 20 milioni di euro netti all'anno, più un budget da oltre 200 milioni per rinforzare la squadra sul mercato.



SENZA FRETTA - Gli Spurs contano di convincerlo a firmare durante la sosta per il Mondiale in Qatar. Sempre secondo La Repubblica, Conte non ha fretta perché aspetta eventuali proposte da Real Madrid e Paris Saint-Germain. Senza dimenticare che c'è pure la possibilità di un clamoroso ritorno alla Juventus: l'ipotesi non lo stuzzica granché perché preferirebbe continuare a lavorare all'estero ancora per qualche anno prima di rientrare in Italia, senza escludere un ritorno sulla panchina della Nazionale. Attenzione però: i bianconeri per lui sono un discorso di cuore e al cuore non si comanda.