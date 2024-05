Conte e Mourinho non sono più da top club: oggi le società vogliono allenatori che possono controllare

Perché sì, le due macro categorie nel mondo degli allenatori, fino a qualche tempo fa, erano in sostanza queste due.Figura e definizione che nel calcio è figlia di due entità tanto differenti quanto chiare nella loro paternità del concetto: da un lato la dilagante anglosassonizzazione della lingua e della cultura occidentale, soprattutto nei luoghi di lavoro; e dall'altra l'esplosione del mito di Sir Alex Ferguson, a lungo padre e padrone di una squadra che tra la metà dei '90 e fino ai primi anni '10 è stata un punto di riferimento nel mondo del calcio: il Manchester United.Sulla scia del mito di Sir Alex,, con questo tipo di gestione, fu il lampante esempio di come 'un uomo solo al comando' - purché fosse quello giusto - potesse cambiare storia, percezione e soprattutto palmares di un club., ma che in fondo si respira già da almeno tre o quattro estati,- da mesi fermo ma alla fine in vero contatto solo col Napoli nonostante le rivoluzioni sulle panchine di Chelsea, United, Liverpool, Barcellona, Bayern Monaco, Juventus e Milan -;1. L'inclinazione a un certo tipo di calcio (entreremo più nel dettaglio a breve);2. Malleabilità dal punto di vista societario.E partiamo proprio da quest'ultima. Perché in fondo lo scriveva anche il Telegraph in Inghilterra già qualche giorno fa:Ed è difficile dare torto a questo teoria.- soprattutto quelli in Premier League -della prima squadra. Ma non solo.È anacronistico credere da questo punto di vista che una figura da sola possa dettare la linea per tutti. È vero anzi il contrario., in un'integrazione di conoscenze - gli anglofoni lo definirebbero 'know how' - che alla fine è la vera chiave di tutto. Un allenatore che detta linea, appunto, imponendo le sue scelte di mercato, i suoi paletti, o anche il suo modo di impostare una determinata strategia comunicativa, appare come una figura obsoleta. E non è un caso che figure giovani e/o alle prime esperienze, siano improvvisamente balzate all'onore delle cronache.. E oggi, sulla scia di quella che è anche la scuola calcistica dominante dal punto di vista del pensiero e dei risultati - quella formatasi sotto Pep Guardiola - vediamocatapultati su due delle panchine più prestigiose del mondo: il Chelsea e il Bayern Monaco. Maresca e Kompany però rappresentano perfettamente i due concetti sopra citati. Una certa malleabilità dal punto di vista societario essendo figure alle prime esperienze, ma al tempo stesso rappresentati di quel 'certo tipo di calcio' cui facevamo riferimento. Perché in fondo poi qui si arriva.ormai più di quindici anni fa ha cambiato le regole d'ingaggio del pallone; che nel mentre - come tutte le entità vive - è mutato dando vita a molteplici sfumature e interpretazioni del suo credo iniziale fatto di possesso infinito e controllo del pallone. Che si sia andati però - e si vada tutt'oggi - verso quella direzione, a volte anche esasperandone le interpretazioni e trasformandole in storture, è una realtà evidente a tutti. Giusta o sbagliata che possiate ritenerla, la strada e i risultati portati dal guardiolismo rimangono evidente ambizione di tanti. E chiunque metta il naso anche fuori dal professionismo, guardando il calcio fin dai primissimi settori giovanili, si sarà accorto come, con tutto ciò di negativo che questo ne comporta -; perché l'individualismo oltre che in campo, evidentemente, si è fatto obsoleto anche fuori.E non è un caso allora che un vecchio volpone come, per una vita rappresentate tipico della figura del manager, abbia recentemente dichiarato proprio al Telegraph,Certo, dal suo punto di vista servirebbe anche una bella rivoluzione alla voce "calcio proposto", ma al di là di questo aspetto queste parole di Mourinho sono davvero un bell'indizio sull'aria che si respira: il mondo del calcio ad altissimo livello sta dando la sensazione di voler eliminare gli allenatori ingombranti, gli uomini che vogliono dettare la linea. Con che risultati, beh, lo capiremo in futuro.