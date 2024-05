Napoli, avanti tutta per Conte: De Laurentiis vuole annunciarlo entro martedì, ecco il suo stipendio

Calciomercato

. Negli ultimi giorni Aurelio De Laurentiis ha accelerato, l'ex guida dell'Inter, che in queste settimane è stato accostato al Milan e ha avuto un colloquio con il Chelsea, è diventata la prima scelta, ha superato Pioli e Gasperini nella lista delle priorità. Da venerdì è ricominciata la trattativa, con Giovanni Manna e Andrea Chiavelli, braccio destro del patron azzurro, che si sono collegati in remoto con il tecnico salentino per provare ad arrivare a un punto d'incontro. La fumata bianca potrebbe arrivare presto, secondo quanto scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno

Domani mattina durante il convegno L’Italia è un paese razzista? in programma al centro commerciale Jambo a Trentola Ducenta con la partecipazione di Juan Jesus e dello stesso presidente De Laurentiis potrebbero arrivare annunci e approfondimentie c'è la convinzione che Conte, che dovrebbe portare con sé il team manager Oriali, possa far rinascere molti giocatori dell'attuale rosa.Conte è pronto a condividere con il Napoli un mercato di giovani di valore, magari integrato con qualche giocatore di maggiore esperienza. De Laurentiis lo ha scelto anche per convincere alcuni big a non forzare la cessione. Qualcuno partirà, è il caso di Victor Osimhen, che piace in Premier League, ma l'arrivo dell'ex Tottenham fermerà la diaspora: d