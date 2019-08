Antonio Conte esulta alla prima con l'Inter, i tifosi della Juve insorgono: dopo la vittoria per 4-0 a San Siro contro il Lecce e le smodate espressioni di gioia del nuovo tecnico dei nerazzurri, i tifosi bianconeri, furiosi con la loro ex bandiera, lo hanno accusato di essere un "traditore", per aver accettato la panchina degli acerrimi rivali e averci messo troppo poco a dimenticare il passato nella Vecchia Signora.



PETIZIONE SUI SOCIAL - Gli juventini sui social hanno reagito male alle prime esultanze ufficiali di Conte: alcuni chiedono di togliergli la stella allo Stadium e sostituirla con quella di Claudio Marchisio, altri gli danno appuntamento all'Allianz Stadium per una sonora dose di fischi. I tifosi bianconeri si sentono traditi e non sono riusciti a nascondere il proprio disappunto dinnanzi alle prime immagini dell'ex centrocampista e capitano con i colori dell'Inter, come si evince dalla gallery.