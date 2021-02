. I due gol di Firenze aggiornano a 51 la quota dei gol segnati: nessuno, in Serie A, ha fatto meglio. I numeri, dicevamo.. E gli almanacchi, che riportano due soli gol e quattro assist in tutta la stagione, danno ragione al tecnico salentino. Roba da far rabbrividire i fantaallenatori del cileno. Ma nel calcio, appunto, non ci sono solo le statistiche. Ci sono anche (e forse soprattutto) le idee.Perché se è vero che il gioco di Conte appare spesso macchinoso e rigido, è altrettanto vero che i migliori spunti nascono proprio dalle inventive del numero 7. Che non compare nel tabellino, ma che per l'ora è rimasto in campo si è travestito daMinuto sei: serpentina del cileno a creare panico tra i difensori viola e assist per Barella, che calcia a botta sicura trovando l'ottima risposta di Dragowski.. Il resto lo fa proprio il centrocampista sardo, autore di un pregevole tiro per il vantaggio.. Che questa volta segna, ma La Penna annulla per corretto fuorigioco. Idee e guizzi: non è un caso che tutte le azioni più pericolose passino dai piedi di Alexis.Così da sfornare gol e aggiustare i numeri impietosi. Intanto, però, l'Inter si gode le idee.