Protagonista di Fiorentina-Inter con il gol che ha sbloccato l'incontro, il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella è intervenuto a Sky Sport a fine gara: "Le vittorie sono tutte importanti, però dopo una battuta d'arresto siamo stati bravi. Firenze è sempre un campo difficile, ma abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Potevamo chiuderla prima, ho avuto occasioni che dovevo sfruttare meglio, ma va bene così".



MARGINI DI MIGLIORAMENTO - "E' un momento che prima mi mancavano i gol, ora stanno arrivando anche se potevo fare meglio oggi. Tutto questo sta capitando grazie alla squadra che mi mette nelle condizioni migliori".



A CHI SOMIGLIA - "Ringrazio Marchisio per le belle parole, è un piacere da un campione come lui. Probabilmente somiglio un po' anche a lui, anche se lui segnava tanto, io posso farne di più. I complimenti fanno piacere".



DIFFERENZE SANCHEZ-LAUTARO - "Sicuramente Sanchez e Lautaro hanno caratteristiche diverse, Sanchez viene più dietro a prendere la palla mentre con Lautaro siamo più diretti e mi apre qualche spazio in cui cerco di inserirmi. Il mister non mi ha chiesto niente di diverso dal solito".