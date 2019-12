Durante la conferenza stampa Antonio Conte ha risposto pure a una domanda sul suo accostamento alla Roma in estate confermando la telefonata ricevuta da Totti“Con Totti mi lega un’amicizia dai tempi degli Europei giocati insieme. Effettivamente mi ha chiamato e mi ha illustrato la situazione della Roma. E niente, poi io ho fatto delle valutazioni in maniera molto serena e non ho sentito fosse il momento giusto. In quel momento non c’era l’Inter e nessun’altra squadra, quindi è stata una mia sensazione facendo alcune valutazioni. E ho deciso di declinare la proposta in maniera molto rispettosa, sapendo che Roma è una grandissima piazza e sarebbe un’esperienza incredibile. Ma non era il momento”.