L’Inter cambia. Allenatore, definizione, ambizioni. La rivoluzione è partita ieri mattina, quando Antonio Conte è ufficialmente divenuto il nuovo tecnico dei nerazzurri. Il presidente Steven Zhang si è già detto entusiasta, Marotta e Ausilio hanno accompagnato l’avvicendamento del salentino con Luciano Spalletti. All’appello manca solo il vertice più alto della catena di montaggio, l’azionista di maggioranza Jindong Zhang. Questo pomeriggio a Madrid, città evocativa per l’Inter, Conte incontrerà il patron Zhang.



OBIETTIVI - Non si muove facilmente, il patron. Da più di due anni non lasciava la sede operativa di Nanchino per questioni prettamente calcistiche. Questo è però uno snodo cruciale dell’Inter che verrà. L’arrivo di Antonio Conte, corteggiato anche due anni fa, segna una svolta importante nella programmazione nerazzurra, nel piano di crescita sviluppato da quando, nel giugno 2016, Suning controlla il club di corso Vittorio Emanuele. L’investimento fatto dalla società per ingaggiare il salentino dimostra quanto si fosse convinti della scelta. Zhang è volato in Europa per conoscere l’ex tecnico della Juve, dialogare faccia a faccia, senza schermi, virtuali o meno, a dividerli. Una chiacchierata formale, al Westin, lo stesso albergo dove alloggia Mourinho, durante la quale il patron senza mezzi termini fisserà l’asticella: raggiungere la Juventus, vincere. In Italia come in Europa, l’Inter deve tornare ad essere protagonista, deve poter gioire non per la qualificazione, ma per la vittoria della Champions League. E quale città migliore di Madrid, nell'immediata vigilia della finale tra Tottenham e Liverpool, per esaltare questo concetto? LA RICHIESTA - Conte conosce le ambizioni della proprietà. Sono propio queste che lo hanno spinto ad accettare la proposta dei nerazzurri. La richiesta del tecnico al patron sarà una: investire. Scovare giovani interessanti come prendere giocatori già pronti, con esperienza, funzionali al progetto e alle sue idee di calcio (come ad esempio Dzeko). I profili e le strategie di mercato sono state già tracciate con Marotta e Ausilio, l’incontro di oggi con Zhang serve a consolidare ulteriormente l'intesa: la società vuole crescere ancora, investire sempre di più, e raggiungere così i traguardi fissati. In serata, al termine della chiacchierata, Conte e Zhang assisteranno alla finale della Champions League tra Tottenham e Liverpool. L'obiettivo, mascherato da sogno, è vivere il prima possibile questo tipo di partite da attori protagonisti.