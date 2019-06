Eddie Salcedo promosso, a pieni voti. La decisione è arrivata all'unanimità nella dirigenza dell'Inter che sta studiando il piano dei riscatti per l'estate che incombe: classe 2001, l'attaccante azzurro già nel giro dell'Under 19 (con cui ha toccato quota 8 presenze e 3 gol) si è meritato la conferma nel progetto nerazzurro che verrà. Una formula particolare, perché l'idea dell'Inter è quella di esercitare il diritto di riscatto da 8 milioni di euro per acquistare Salcedo dal Genoa a titolo definitivo, un'operazione che viaggerà parallelamente a quella della recompra per il giovane portiere Ionut Radu. Ma non solo.





PRESTITO E FUTURO - Salcedo viene da un'annata con 13 gol in Primavera, tante volte è stato aggregato in prima squadra eppure l'idea è di far completare il percorso di crescita in una realtà importante: si va proprio verso il prestito al Genoa per due anni, condito da diversi bonus così da incentivare i rossoblù a utilizzare Eddie, cresciuto proprio nel settore giovanile del Grifone tanto da aver anche debuttato in Serie A con la prima squadra. Un ritorno a casa quindi per Salcedo in un ambiente graditissimo, ma questa volta per avere spazio e poter diventare protagonista tra i 'grandi'. Con l'Inter che sborsa 8 milioni per comprarlo, lo fa maturare a Genova e punta a riprenderlo pronto per il grande salto. Convinti di aver investito in un talento.