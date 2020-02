Antonio Conte ha ritrovato una sua vecchia conoscenza a sorpresa in sala stampa dopo la sconfitta contro la Lazio. L'allenatore dell'Inter ha beccato Vitali Kutuzov, ex suo attaccante al Bari e oggi opinionista: "Che sorpresa! Che ci fai qua?", gli ha detto Conte. "Mio ex giocatore, abbiamo vinto un campionato a Bari... col 4-2-4", ha poi puntualizzato ridendo.