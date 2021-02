ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Finita la carriera da calciatore sono ripartito rimboccandomi le maniche, con l'Arezzo. Il Conte giocatore aveva vinto tutto, il Conte allenatore è ripartito da zero. Mi sono messo in forte discussione., ma ci sono arrivato con il bagaglio costruito precedentemente."Più difficile trasmettere all'Inter la mentalità vincente o il mio gioco? È più difficile cambiare il chip mentale.L'ambiente si impregna di questo, è importante lavorare non solo sui calciatori ma su ogni settore. Così alzi la pressione e diventi unLui è un tecnico molto bravo, che fa calcio.Da avversario voglio ammazzare (sia chiaro: intendo ammazzare sportivamente) il mio nemico:Quando vado in un club ci entro anima e corpo. Sono passionale e la passione fa la differenza, è contagiosa. La creatura la vivo e la faccio vivere a tutti quelli che lavorano con noi. Se si sente il senso d'appartenenza si dà qualcosa in più.È anche più semplice lavorare dopo aver seminato bene. Mi piacerebbe ci fosse una continuità in tutto.