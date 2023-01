Finito ko col Manchester City (4-2) dopo essere stato in vantaggio di due gol col Tottenham, Antonio Conte ha commentato quanto accaduto con i Citizens tornando pure sulla sua avventura all'Inter: "La stessa cosa è accaduta nella mia prima stagione in nerazzurro - le sue parole in conferenza stampa -. Col Borussia Dortmund, in Champions, ci trovavamo avanti di due gol e poi abbiamo perso 3-2. Eravamo all'inizio del progetto, e ieri col City è accaduta la stessa cosa".