Antonio Conte, tecnico del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Liverpool. Fra i vari argomenti trattati anche il mercato, tra cui il futuro di Dejan Kulusevski: "Il suo è un prestito ma è come se fosse un affare fatto, è un giocatore del Tottenham al 100% in ogni aspetto, non ufficialmente ma è un giocatore del Tottenham al 100%".