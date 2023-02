Antonioha messo ufficialmente alle spalle l'operazione alla cistifellea che lo aveva costretto ad abbandonare momentaneamente Londra e quindi il suo Tottenham.come annunciato dallo stesso club inglese, l'ex di Inter e Juventus si è preso del tempo per recuperarecome svelato da Sky Sports News.Conte, che ha visto solo in tv la vittoria della squadrala scorsa domenica (1-0 il finale), è stato subito accolto da una brutta notizia in quel di Londra., numero uno del Tottenham,: dovrà stare fuori per circa 6-8 settimane, saltando quindi il doppio impegno in Champions League al cospetto del