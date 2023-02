Sei-otto settimane. Tanto dovrà stare fuori Hugo, numero uno del, che si è infortunato domenica in occasione della sfida vinta dagli Spurs in casa contro ilUn brutto colpo per Antonio, che dovrà quindi rinunciare all'esperto numero uno francese nel doppio confronto di Champions contro il(andata 14 febbraio a San Siro, ritorno 8 marzo a Londra).A difendere la porta del Tottenham sarà il 34enne, impegnato nel confronto a distanza con Ciprian, secondo dei Campioni d'Italia. Per il rientro di Mikeinfatti, bisogna ancora attendere